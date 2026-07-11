ugresic amondarain o folorunsho il bologna vaga nella terra di mezzo

A meno di due giorni dall’inizio del ritiro, il Bologna cerca di finalizzare l’acquisto di almeno un centrocampista. La squadra sta trattando con due possibili acquisti, con il rischio di arrivare al deadline senza aver concluso le operazioni. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La società lavora per completare il reparto prima della partenza.

Il conto alla rovescia è cominciato: mancano quarantott’ore al ritiro di Valles e in casa rossoblù si prova a stringere per acquistare almeno un centrocampista dei due che mancano all’appello. E’ la principale urgenza, sul fronte mercato, è proprio in mezzo al campo, dato che Tedesco partirà per la Val Pusteria con i soli Pobega Odgaaard ed El Azzouzi, con questi ultimi due sotto esame. Ferguson rientrerà il 17, Moro il 19 e dopo tre settimane di ferie avranno bisogno almeno di una settimana per rientrare in gruppo: ergo, niente amichevoli con Arminia Bielefeld e Haidenheim, volute da Tedesco per avere subito impegni veri con i quali formare il suo nuovo Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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