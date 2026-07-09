Bologna conta ora 395.446 abitanti, diventando il settimo comune più popoloso d’Italia. La città ha registrato un aumento della popolazione, con nuovi residenti che si sono trasferiti nel territorio. I dati ufficiali confermano la crescita demografica, che mantiene Bologna tra le mete preferite per chi cerca una città con più opportunità. La presenza di nuovi residenti contribuisce a modificare la composizione della popolazione, senza tuttavia modificare significativamente le dinamiche di base del territorio.

Bologna, 9 luglio 2026 – Bologna continua a crescere e a essere attrattiva: si conferma il settimo comune più popoloso d'Italia con 395.446 abitanti, ma Istat stima che, al di là della popolazione residente ed escludendo chi viaggia per turismo, la presenza quotidiana sul territorio cittadino si attesti a più di 500mila persone che gravitano nella città per motivi di studio e lavoro. In aumento anche il saldo migratorio: oltre 3.700 persone e più della metà di chi ha scelto questo territorio ha un’età compresa tra i 15 e i 34 anni (57%). Si stabiliscono in città soprattutto persone di cittadinanza italiana (63,8%). Il cosiddetto ‘ saldo naturale ’, invece, è ormai stabilmente negativo da decenni: nel 2025 si sono registrate oltre 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna è il 7° comune più popoloso d’Italia, superati i 395mila abitanti: chi sono i nuovi arrivati in città

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