Sofia Pistolesi e Matteo Pergolesi hanno vinto i titoli regionali under 18 di bocce. La competizione si è svolta alla Bocciofila Matelica, con la direzione di Silvio Giustozzi e la presidenza di Luciano Milanese. Sono stati assegnati otto titoli regionali nelle categorie A e Juniores.

Alla Bocciofila Matelica, presieduta da Luciano Milanese e diretta da Silvio Giustozzi, assegnati gli otto titoli regionali di bocce riservati alla categoria A e agli Juniores. Nella categoria A, il titolo dell’individuale maschile è stato conquistato da Michele Magnaterra (Castelfidardo). Nella prova a coppie successo per Davide Paolucci-Silvano Girolimini (Oikos Fossombrone), mentre il titolo della terna è andato ai compagni di società Cesare Carbonari-Andrea Grilli-Daniele Pieggi. Nell’individuale femminile ha festeggiato Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano). Spazio poi ai campionati regionali Juniores. Nell’Under 18 maschile il titolo è stato conquistato da Matteo Pergolesi (Morrovalle), tra le ragazze dell’Under 18 si è imposta Sofia Pistolesi (Morrovalle), regalando una prestigiosa doppietta al club della provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bocce. Sofia Pistolesi e Matteo Pergolesi sono i nuovi campioni regionali under 18

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