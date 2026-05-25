Bocce | Monterosso e Indelicato si laureano campioni provinciali 2026 di Agrigento

Due giocatori della squadra Asd Saccense hanno conquistato i titoli di campioni provinciali 2026 di bocce nella provincia di Agrigento. La vittoria si è concretizzata durante una giornata che ha segnato un momento importante per la disciplina nel territorio, grazie all’impegno della società sportiva.

La determinazione della Asd Saccense ha ridato vita a una disciplina storica nel territorio, e i frutti di questo impegno sono arrivati immediatamente con una giornata che resterà negli annali dello sport locale. Sulle nuovissime piste di Sciacca, recentemente omologate dalla Fib (Federazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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