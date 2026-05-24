Aziende sanitarie regionali FdI contro le scelte di Decaro | I nuovi direttori generali sono tutti baresi

Fronte politico critica le nomine dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie regionali, sostenendo che tutti siano originari di Bari. Secondo le accuse, le nomine fatte dal presidente della Regione si baserebbero su scelte già note e non rappresenterebbero una rotazione geografica. Le nomine riguardano le aziende sanitarie, gli istituti di ricerca e le strutture ospedaliere universitarie. La polemica si concentra sulla presunta concentrazione di potere nel capoluogo regionale.

“Il gioco delle sette carte: nomi già vecchi quelli dei sette direttori generali scelti dal presidente della Regione, Antonio Decaro, alla guida di Asl, Ircss e aziende ospedaliere-universitarie e nomi tutti baresi, a conferma del bari-centrismo che continua a comandare in Puglia”. È questo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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