Il difensore Yann Bisseck ha dichiarato di aver parlato con l’allenatore, che gli ha spiegato che alla fine bisogna ascoltare e andare avanti. La sua intervista è stata rilasciata all’emittente tedesca Sport1. Bisseck ha ricordato la mancata convocazione per i Mondiali, senza aggiungere dettagli su altre conversazioni o motivazioni. La sua testimonianza si concentra sul dialogo con l’allenatore e sulla decisione di proseguire.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. In un’intervista rilasciata all’emittente tedesca Sport1, il difensore Yann Bisseck è tornato a parlare della mancata chiamata per i Mondiali. Il centrale della compagine milanese ha fatto chiarezza sulle dinamiche che hanno portato alla sua esclusione, svelando i dettagli del confronto avutosi con il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann. ULTIMISSIME PAROLE – « Il contatto con il signor Nagelsmann è stato del tutto normale. Mi ha chiamato prima di ogni convocazione, spiegandomi perché non ero stato preso in considerazione. A quel punto ascolti ciò che ti viene detto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck: «Mondiale? Nagelsmann mi ha spiegato, alla fine ascolti e la vita va avanti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Germania, niente Mondiale per Bisseck: Nagelsmann lo esclude dalla lista. Doccia gelataIl difensore, nonostante abbia avuto una buona stagione con l’Inter, non farà parte della lista dei convocati della nazionale tedesca per il prossimo...

Raul Dumitras sull’ex Martina De Ioannon: “Ha sbagliato nei miei confronti ma la vita va avanti”Raul Dumitras e l’ex Martina De Ioannon sono stati una coppia coinvolta nella stagione di Temptation Island del 2024, conclusa con una separazione.

Temi più discussi: Bisseck pieno di speranza per l'imminente nomina di Klopp ct della Germania; Bisseck: Deluso per il Mondiale perso ma la vita continua, con l'arrivo di Klopp...; Bisseck: Niente Mondiale? La vita continua. Con Klopp sono in lizza.

Bisseck: Deluso dalla mancata convocazione ai Mondiali. Ma la vita continuaIntervistato da Sport1, al termine del test amichevole contro il Karlsruhe, il difensore nerazzurro Yann Bisseck è tornato sull'argomento nazionale dopo il cambio di guida tecnica, col passaggio da Ju ... tuttomercatoweb.com

Bisseck: Niente Mondiale? La vita continua. Con Klopp sono in lizzaC'è spazio anche per un'intervista ai media tedeschi dopo la sfida di ieri tra Karlsruher e Inter. A parlare ai microfoni di Sport1 si è presentato infatti Yann Bisseck, difensore nerazzurro, che si è ... msn.com