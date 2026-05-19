Germania niente Mondiale per Bisseck | Nagelsmann lo esclude dalla lista Doccia gelata

Il difensore, nonostante abbia avuto una buona stagione con l’Inter, non farà parte della lista dei convocati della nazionale tedesca per il prossimo Mondiale. La decisione è stata comunicata dal commissario tecnico, che ha escluso il giocatore dalla rosa ufficiale. La notizia è stata accolta come una sorpresa, considerando le sue prestazioni recenti. La convocazione per il torneo mondiale, quindi, non includerà il nome del difensore tedesco, che continuerà ad allenarsi con il club.

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di Alberto Petrosilli Non basta l’ottima stagione con l’Inter per Bisseck: il difensore resterà fuori dai convocati della Germania per il Mondiale. Brutta notizia per Yann Bisseck. Secondo quanto riportato da Sport1 e rilanciato dalla Bild, il difensore dell’Inter non farà parte della rosa della Germania per i prossimi Mondiali. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il commissario tecnico Julian Nagelsmann avrebbe infatti deciso di non inserire il centrale nerazzurro nell’elenco ufficiale dei convocati, che verrà comunicato il 26 maggio. Una scelta che rappresenta una forte delusione per il classe 2000, reduce da una stagione estremamente positiva in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Germania, niente Mondiale per Bisseck: Nagelsmann lo esclude dalla lista. Doccia gelata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bisseck sogna il Mondiale: “Ho imparato molto. Sono contento quando Nagelsmann…” Doccia gelata per Conte, niente Milan: un mese di stopMercato Juve, Spalletti detta la linea per l’estate: 5 i profili individuati dal tecnico per alzare il livello! Bastoni Barcellona, segnali... Niente @SSCNapoli per Tornike #Kvaratskhelia? Il @FCBayern accelera per il fratello di Khvicha. Era stato accostato a #Napoli ed @Inter, ma il futuro di Kvara junior potrebbe in @Bundesliga_DE: il talento della @FcDinamoTbilisi è volato in Germania e x.com Manuel Neuer torna in Nazionale tedesca: sarà lui il portiere della Germania al Mondiale 2026. La scelta dopo il ritiro post EuropeoManuel Neuer torna in Nazionale tedesca: sarà lui il portiere della Germania al Mondiale 2026. La scelta dopo il ritiro post Europeo ... calcionews24.com Germania, niente Mondiali per Gnabry: l'ala del Bayern Monaco lo annuncia sui socialLa notizia era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma direttamente dal protagonista. Serge Gnabry ha annunciato tramite i social che non prenderà parte al prossimo Mondiale con la Germania, ... tuttomercatoweb.com