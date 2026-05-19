Raul Dumitras sull’ex Martina De Ioannon | Ha sbagliato nei miei confronti ma la vita va avanti

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raul Dumitras e l’ex Martina De Ioannon sono stati una coppia coinvolta nella stagione di Temptation Island del 2024, conclusa con una separazione. Durante il programma, i due hanno partecipato a un percorso che ha portato alla fine della relazione. Recentemente, Raul Dumitras ha commentato la loro rottura affermando che Martina De Ioannon ha commesso degli errori nei suoi confronti, ma che comunque la vita continua.

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Raul Dumitras e l’ex Martina De Ioannon sono stati una delle coppie più discusse dell’edizione di Temptation Island nel 2024, quando concludevano separati il loro “ viaggio nei sentimenti “. Stasera il giovane imprenditore sarà tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dalle 21:50. Raul e Martina si presentano al grande pubblico quando nell’estate di due anni fa sono tra le coppie di Temptation Island. I fidanzati decidono di partecipare per via dell’eccessiva gelosia dell’imprenditore di origini rumene. Al termine della loro permanenza all’ Is Morus Relais, sul tronco del falò di confronto i due decidono di uscire soli dal programma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Raul Dumitras e il suo amore per Martina De Ioannon al Grande Fratello Vip

Video Raul Dumitras e il suo amore per Martina De Ioannon al Grande Fratello Vip

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