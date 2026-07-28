Le riprese del film sono terminate, e gli attori Bisio e Siani torneranno a lavorare insieme sul grande schermo. È stata annunciata la data di uscita del film, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La Rai ha comunicato la sostituta di Federica Sciarelli come conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Nel frattempo, Stefano De Martino si è mostrato emozionato a Capri durante una premiazione dedicata al padre, suscitando reazioni tra il pubblico.

Addio a Federica Sciarelli? La Rai ha scelto la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”: ecco chi prenderà il suo posto Stefano De Martino si commuove a Capri: il premio dedicato al padre Enrico emoziona il pubblico. E Carlo Amleto sogna Sanremo 2027 Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Chiara Ferragni sul Lago di Como con José Hernandez e i figli: mentre lei sorride, Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Dopo sette settimane di lavorazione tra Castellabate, Roma e Milano, il nuovo film di Luca Miniero arriverà nelle sale il 25 dicembre con un cast ricco di volti amatissimi. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Bentornati al Sud, terminate le riprese: Bisio e Siani tornano insieme al cinema, svelata la data di uscita

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Bentornati al Sud, Alessandro Siani saluta i fan dopo le riprese a Santa Maria di Castellabate

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