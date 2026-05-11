Siani e Bisio tornano insieme per Benvenuti al Sud | a maggio ripartono le riprese a Castellabate

Le riprese del terzo capitolo di “Benvenuti al Sud” inizieranno il 26 maggio e dureranno fino a luglio, a Castellabate. Questa volta, Alessandro Siani e Claudio Bisio tornano a lavorare insieme per portare avanti la saga cinematografica. La produzione si svolgerà nel comune campano, con alcune riprese previste anche in altre locations della regione. La notizia è stata confermata da fonti vicine al progetto.

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Le riprese partiranno il 26 maggio e andranno avanti fino a luglio: Alessandro Siani e Claudio Bisio tornano insieme sul set per il terzo capitolo della saga di “Benvenuti al Sud”. Il titolo dovrebbe essere “Bentornati al Sud”, anche se al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni al 1° maggio: Maxi e Henry tornano insieme Schiavone torna ad Aosta: ripartono le riprese e si cerca il castLe riprese della settima stagione della serie televisiva ambientata ad Aosta, dedicata alle vicende di Rocco Schiavone, sono destinate a riprendere... Argomenti più discussi: Bentornati al Sud, al via i casting per il sequel di Benvenuti al Sud! Tutti i dettagli; Castellabate, in 2mila al casting per un nuovo film: tutti gli indizi portano a Bentornati al Sud; I film in TV stasera: risate con Bisio e fantascienza con The Running Man; I film in onda in TV stasera, sabato 9 maggio 2026: dal classico di Pieraccioni al successo di Kung Fu Panda 3. Bentornati al Sud si avvicina, Alessandro Siani a Rai 1: Vogliamo fare un omaggio a Castellabate Bentornati al Sud si avvicina, Alessandro Siani a Rai 1: Vogliamo fare ...Castellabate si prepara al ritorno di Alessandro Siani e Claudio Bisio per Bentornati al Sud. Scopri i dettagli sulle riprese, le date del set e le prime anticipazioni. infocilento.it