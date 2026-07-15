Le riprese del nuovo film ambientato nel Sud Italia con Alessandro Siani e Claudio Bisio si sono concluse a Castellabate. La pellicola, prevista in uscita nelle sale il 25 dicembre, è stata girata nella località campana. Non sono stati forniti dettagli sulla durata delle riprese o sul contenuto del film. La produzione ha terminato le riprese senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Bentornati al Sud: concluse le riprese a Castellabate del nuovo film con Alessandro Siani e Claudio Bisio. La pellicola uscirà al cinema il 25 dicembre. Si sono concluse ufficialmente nel borgo salernitano di Castellabate le riprese di Bentornati al Sud, l’atteso lungometraggio diretto da Luca Miniero che sancisce la reunion artistica tra Claudio Bisio e Alessandro Siani. I due attori, già beniamini del pubblico grazie alle fortunate pellicole “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord“, tornano a dividere la scena in un nuovo capitolo della celebre saga comica. La notizia della conclusione dei lavori sul set e i dettagli sulla produzione del film sono stati diffusi dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bentornati al Sud: riprese finite a Castellabate, la coppia Bisio-Siani pronta a tornare al cinema

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