Le nazionali femminili di basket si preparano per i Mondiali del 2026, con 18 giocatrici convocate dall’Italia. Questa è la prima partecipazione dopo 32 anni. Il raduno si terrà dal 4 agosto a Roma, seguito da amichevoli contro Belgio, Cina e Francia. L’esordio è programmato il 4 settembre a Berlino contro la Repubblica Ceca. Tra le convocate c’è anche la prima chiamata per una giocatrice di nome Blasigh.

Le Azzurre tornano alla rassegna iridata dopo 32 anni. Raduno dal 4 agosto a Roma, poi le amichevoli contro Belgio, Cina e Francia prima dell’esordio con la Cechia il 4 settembre a Berlino. Diciotto giocatrici convocate per preparare il ritorno dell’Italia ai Mondiali femminili di basket, atteso da 32 anni. Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha definito il gruppo che inizierà il raduno in vista della FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Il nucleo principale è quello che nell’ultimo anno ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei e, nel marzo scorso a San Juan di Porto Rico, ha centrato la storica qualificazione mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Basket, Mondiali femminili 2026: le 18 convocate dell’Italia, prima chiamata per Blasigh

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