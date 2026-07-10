La Nazionale italiana di flag football femminile ha annunciato le atlete convocate per l’ultimo raduno prima dei Mondiali in programma a Düsseldorf, in Germania. La squadra si riunirà a Basilea, in Svizzera, per prepararsi alla competizione internazionale. Questa sarà la fase conclusiva di allenamenti prima della partecipazione alla rassegna iridata. La convocazione include le giocatrici selezionate per affrontare l’ultimo periodo di preparazione prima della partenza.

La Nazionale italiana di flag football femminile prosegue il proprio percorso d’avvicinamento ai Mondiali che si terranno a Düsseldorf, in Germania: le azzurre saranno al lavoro a Basilea, in Svizzera, per l’ultimo raduno prima della rassegna iridata. Il capo allenator dell’Italia, Jonathan Homer, ha diramato l’elenco delle 14 convocate per il collegiale, che comprenderà anche la partecipazione al torneo non ufficiale Jamboree Switzerland, che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Ai Mondiali, in programma dal 13 al 16 agosto, parteciperanno sedici squadre: le prime due classificate (ad esclusione degli Stati Uniti, già qualificati come Paese ospitante), sia al maschile che al femminile, si qualificheranno alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Flag football femminile, le convocate dell’Italia per l’ultimo torneo prima dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno verso l’ultimo atto della World CupLe giocatrici della nazionale femminile di pallanuoto sono state convocate per un raduno preparatorio in vista della Super Final della World Cup 2026.

Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027 contro Serbia e SveziaLa nazionale italiana di calcio femminile ha annunciato le convocazioni per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2027 contro Serbia e...

Temi più discussi: Dalle Skorpions Varese alla Nazionale: Aleksandra Radisavljevic e il sogno olimpico del flag football; Flag Football, i Latina Buffalos ripartono in Coppa Lazio con una vittoria; Frogs 65ers, a Legnano lo spettacolo del Bowl Interdivisionale di Flag Football; Raffica di conferme in casa Basket Femminile Gallarate.

Flag football femminile, le convocate dell’Italia per l’ultimo torneo prima dei MondialiLa Nazionale italiana di flag football femminile prosegue il proprio percorso d'avvicinamento ai Mondiali che si terranno a Düsseldorf, in Germania: le ... oasport.it

#SupercoppaFemminile - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il Flag Football pronto per gli Europei di ParigiTutto è pronto a Parigi per i Campionati Europei di Flag Football - variante senza contatto del football americano - che, dal 25 al 27 settembre, ospiteranno le migliori nazionali maschili e femminili ... corrieredellosport.it