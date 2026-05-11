Basket 3×3 le convocate dell’Italia per il Mondiale 2026 a Varsavia

La nazionale italiana femminile di basket 3×3 si sta preparando per la FIBA 3×3 World Cup 2026, che si terrà a Varsavia, presso Plac Defilad, dal 1° al 7 giugno. Sono state annunciate le atlete convocate per questa competizione, considerata la più importante della stagione. La squadra si sta allenando in vista di questa manifestazione internazionale, che riunisce le migliori formazioni mondiali.

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La Nazionale italiana femminile di basket 3×3 si prepara all’appuntamento più importante della stagione: la FIBA 3×3 World Cup 2026, in programma a Varsavia (Polonia), presso Plac Defilad, dal 1° al 7 giugno. In vista del debutto iridato, la Federazione ha ufficializzato il gruppo delle convocate che dal 26 maggio si radunerà al Centro Preparazione Olimpica di Roma per l’ultima fase di lavoro prima della partenza. Da quel gruppo verranno poi selezionate le quattro giocatrici definitive che rappresenteranno l’Italia al Mondiale. Il roster convocato dal commissario tecnico Agostino Origlio si fonda su un mix di esperienza, fisicità e versatilità, costruito attingendo a profili già rodati sia nel basket tradizionale sia nel circuito internazionale del 3×3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, le convocate dell’Italia per il Mondiale 2026 a Varsavia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket femminile, le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novitàÈ ufficiale l’elenco delle convocate della Nazionale italiana di basket femminile che prenderà parte al torneo pre-Mondiale di San Juan di Porto... Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA... Argomenti più discussi: Plebiscito Padova, doppia chiamata al raduno Nazionale Under 16; Volley femminile, Velasco cala tre nuove carte: le convocate dell’Italia per il quarto collegiale, arriva Fersino; I convocati della Nazionale Italiana per il World Baseball Classic 2026; Antropova pronta per il debutto da schiacciatrice: le convocate dell’Italia per le amichevoli, inizia la stagione. Google per la promozione(TG:e10838).fok - Results on X | Live Posts & Updates x.com Basket 3×3, le convocate dell’Italia per il Mondiale 2026 a VarsaviaLa Nazionale italiana femminile di basket 3×3 si prepara all’appuntamento più importante della stagione: la FIBA 3×3 World Cup 2026, in programma a ... oasport.it