Le squadre di Serie A si stanno preparando per la stagione 2026-2027, con diversi cambiamenti già annunciati. Durante l’estate sono stati ufficializzati numerosi trasferimenti e rinnovi di contratto, modificando la composizione delle squadre. La pianificazione delle rose si è concentrata su nuovi acquisti e cessioni, influenzando la formazione delle rose per il prossimo campionato. Le operazioni sono state comunicate ufficialmente e sono state rese note prima dell’inizio delle partite ufficiali.

Siamo pronti a vedere a che punto è, ad oggi, la composizione delle squadre che disputeranno la Serie A 2026-2027. Una stagione, quella in arrivo, che ha visto parecchi sconvolgimenti estivi. Di fatto, di squadre ne sono cambiate quattro: le neopromosse Verona e Scafati al posto di Sassari e di Trapani (nel frattempo radiata dalla FIP) sono le situazioni naturali. Poi ci sono le storie a metà tra i trasferimenti di sede e gli acquisti dei titoli sportivi: Roma SPQR, della cordata Donnie Nelson-Luka Doncic, al posto della Vanoli Cremona (che mantiene le giovanili) e Maxima Roma, la cui proprietà è dell’ex “triestino” Paul Matiasic, al posto di Brescia (con la Leonessa che ha trovato posto in B). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, come sono cambiate le squadre di Serie A. I colpi già ufficiali per la stagione 2026-2027

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Gli aggiustamenti che possono cambiare le sorti delle serie NBA, forse.

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