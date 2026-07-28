Basic al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Venezia

Il nuovo centrocampista del Venezia ha una quotazione attuale al fantacalcio e statistiche aggiornate. Dopo aver trascorso una stagione senza apparizioni ufficiali alla Lazio, è stato reintegrato sotto la guida di Sarri. Nella passata stagione, è stato uno dei titolari fissi nel reparto mediano della squadra biancoceleste.

Dopo una stagione fuori rosa alla Lazio, è stato ripescato da Sarri ed è stato uno dei titolari inamovibili della mediana biancoceleste nello scorso campionato. Della scorsa annata di Basic ci si ricorda del gol vittoria alla Juventus e di un esempio di resilienza che lo ha portato a giocarsi un'altra chance in A, questa volta a Venezia. La squadra neopromossa punta anche sull'esperienza del croato per tentare la permanenza in A e mister Stroppa è un suo grande estimatore: "È un giocatore di livello assoluto. Lo avevo già cercato alla Cremonese due anni fa. Chiaramente eravamo in due categorie diverse perché io ero in Serie B, quindi lui ha deciso di rimanere alla Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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