Il prossimo presidente dell’Ance Bari-Bat sarà Luigi De Santis, candidato unico indicato dall’associazione degli industriali dell’edilizia. La decisione è stata comunicata prima della presentazione del programma, che si terrà prima del voto del 18 settembre. La città, un anno fa, ha visto al potere una figura diversa, con le chiavi consegnate a una rappresentante di un’organizzazione internazionale.

Sarà Luigi De Santis il prossimo presidente dell’Ance Bari-Bat. L’associazione territoriale degli industriali dell’edilizia, aderente a Confindustria, l’ha indicato come candidato unico e dopo la presentazione del programma si passerà al voto previsto per il 18 settembre. De Santis, che fa parte del Consorzio Stabile Unimed, è stato vice presidente vicario nazionale del gruppo giovani Ance e presidente (dal 2014 al 2017) del gruppo giovani di Ance Bari e Bat. Laureato in giurisprudenza, l’imprenditore edile dal 2015 è anche console onorario dello Stato di Israele. Ruolo che ricopre in un momento storico particolarmente delicato per via dei vari conflitti bellici innescati nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, il console di Israele candidato unico alla presidenza dell’Ance territoriale. Nella città che un anno fa ha dato le chiavi a Francesca Albanese

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