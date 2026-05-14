Francesca Albanese | sospese le sanzioni Usa contro la relatrice Onu per la Palestina Perché un giudice le ha dato ragione

Un tribunale distrettuale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte agli Stati Uniti contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sollevando dubbi sulla legalità del provvedimento adottato durante l’amministrazione precedente. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso legale presentato da Albanese, che aveva contestato le restrizioni imposte dal governo statunitense. La sospensione delle sanzioni rappresenta un’eccezione temporanea rispetto alla linea adottata finora.

Un tribunale distrettuale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese mettendo in dubbio la legittimità del provvedimento preso dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale per le Nazioni Unite nei territori palestinesi. Il motivo delle sanzioni contro Francesca.🔗 Leggi su Today.it

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