Volley la Fipav Elezioni regionali alle porte | Sacchetti ex consigliere è l’unico candidato alla presidenza

Il 23 maggio si terranno le elezioni regionali della Fipav per il comitato Emilia-Romagna, presso il ’The Sydney Hotel’ di via Michelino. Dopo sette mesi di commissariamento, è previsto il voto per eleggere il nuovo presidente e il consiglio del comitato. Tra i candidati, l'ex consigliere Sacchetti è l’unico in corsa per la presidenza.

Il mondo della pallavolo si prepara alle nuove elezioni: il 23 maggio, al ’The Sydney Hotel’ di via Michelino, si votano il nuovo presidente e il consiglio del comitato Emilia-Romagna della Fipav, al termine di sette mesi di commissariamento. Roma aveva inviato il commissario Massimo Sala (vice presidente della Fipav nazionale) quando a novembre l’allora presidente Franco Manuzzi, fresco di elezione, diede le dimissioni su richiesta del consiglio. C’è un solo candidato alla presidenza ed è Sanzio Sacchetti, ex consigliere della precedente gestione e direttore sportivo della Lasersoft Riccione, club che ha partecipato da neopromosso all’ultimo torneo di B1 femminile, chiudendo al terzultimo posto, retrocesso in B2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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