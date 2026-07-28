Un attore ha dichiarato di aver vissuto un periodo di forte esuberanza sessuale, frequentando più donne contemporaneamente e avendo rapporti più volte al giorno. Ha anche riferito di aver ricorso a consumo eccessivo di alcol, guidando a velocità elevate, e di aver attraversato momenti di crisi e comportamenti autodistruttivi, tra cui sparizioni e rabbia nei confronti del mondo.

“Sono autodistruttivo, sparisco per giorni, incazzato con il mondo. È difficile stare con uno che non sai cosa ha in testa e rischia di farsi del male. In quei momenti voglio morire. Magari bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 all’ora “. Inizia così, in modo frontale e spogliato di qualsiasi retorica, il resoconto esistenziale che Luca Barbareschi ha consegnato al Corriere della Sera nel giorno del suo settantesimo compleanno. L’attore ripercorre una biografia estrema, strutturata attorno agli eccessi giovanili e chiusa, oggi, nei confini di un isolamento personale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbareschi: “Un’esuberanza sessuale incontenibile, frequentavo 8 donne insieme e facevo sesso 3 volte al giorno. Ci sono momenti che voglio morire, bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 all’ora”

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Si parla di: Luca Barbareschi: Frequentavo otto donne insieme e facevo sesso tre volte al giorno. Nei momenti bui bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 all'ora; Luca Barbareschi: Per Lucrezia persi la ragione. Ho frequentato fino a 8 donne insieme. Ora sono solo.