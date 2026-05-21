Io il vino non lo bevo l’unica cosa che bevo è lo yogurt di pecora Gli 80 anni? Vorrei vivere a lungo e morire non in qualche stupido incidente o in un ospedale qualsiasi | parla Marina Abramovi?

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista, l’artista ha dichiarato di non bere vino, preferendo consumare yogurt di pecora. Ha espresso il desiderio di vivere a lungo e di morire senza incidenti o in un ospedale. La sua voce è stata ascoltata in occasione di una mostra alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, all’interno della Biennale, dove è esposta come prima artista donna vivente a ricevere questa distinzione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e critica.

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È celebrata, prima artista donna vivente, con una mostra alle Gallerie dell’Accademia di Venezia in occasione della Biennale. Ed è anche al centro della Vendemmia d’Artista ‘26 di Ornellaia ma lei, Marina Abramovi?, non beve alcolici: “Io il vino non lo bevo! Mai bevuto in vita mia. Non mi piace l’alcol in generale: mi vengono strane reazioni, non fa per me. L’unica cosa che bevo è lo yogurt, quello di pecora, più saporito “. Insomma, da astemia ha disegnato le etichette delle bottiglie del pregiato vino perché “Ornellaia è interessante per la sua storia, perché lavora da tempo con gli artisti. Ho disegnato pensando a che cosa rappresenta il vino: per tante civiltà credo sia un elisir, capace di portare felicità alle persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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