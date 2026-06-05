Un comico ha raccontato di aver pensato che la morte riguardasse solo gli altri, facendo riferimento a giorni di riflessione e alla lettura di manifesti funebri. Ha condiviso che questa convinzione persistente lo ha portato a fare continui calcoli sulla propria mortalità. L’intervista è stata rilasciata durante una puntata di un podcast condotto da due conduttori, che ha affrontato il tema della morte e delle percezioni personali legate a essa.

“Pensavo che morissero solo gli altri”. Con questa frase Peppe Iodice affronta il tema della morte ai microfoni del “ De Core Podcast”, condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino. Nell’intervista, ripresa dal quotidiano Il Mattino, Iodice parla ininterrottamente per due ore e ripercorre i passaggi della sua vita: le paure subentrate dopo i cinquant’anni, i ricordi dell’infanzia a Barra, la genesi del programma “Peppy Night” e il rifiuto all’offerta della Rai per evitare limiti editoriali. Il rapporto con la fine della vita è diventato un pensiero pressante dopo il compimento dei cinquant’anni: “ Ci ho pensato incessantemente per giorni e più volte al giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo che morissero solo gli altri. Ci ho pensato incessantemente per giorni e più volte al giorno, leggevo i manifesti funebri e mi facevo il calcolo”: la confessione di Peppe Iodice

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