Badiashile al Napoli svolta dell’ultima ora | i dettagli dell’offerta

Il difensore francese del Chelsea, Badiashile, è vicino al trasferimento al Napoli con un accordo di prestito oneroso da 3 milioni di euro e diritto di riscatto. Si tratta della prima scelta per rinforzare la difesa durante questa sessione di calciomercato estiva. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata a breve.

Badiashile e il Napoli avrebbero raggiunto l’intesa totale: si tratterebbe di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto. Il difensore francese del Chelsea rappresenta la prima scelta per la difesa azzurra in questa sessione estiva di calciomercato. Badiashile-Napoli: i dettagli dell’affare con Chelsea. Il direttore Manna avrebbe definito ogni aspetto economico con il club londinese e con lo stesso giocatore. L’operazione segue lo schema del prestito con obbligo o diritto di riscatto, formula che consente al Napoli di distribuire l’investimento nel tempo. In caso di riscatto, Badiashile firmerebbe un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro netti più bonus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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