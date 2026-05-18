È stata resa nota la data e l’orario dell’ultima partita della stagione tra la squadra di casa e l’Udinese. L’appuntamento si svolgerà nel stadio di Napoli, con la sfida prevista nel fine settimana finale del campionato di Serie A 20252026. La comunicazione ufficiale conferma il giorno e l’ora esatta in cui si disputerà questa partita, che chiuderà il campionato di quest’anno. La data è stata annunciata attraverso una nota ufficiale delle autorità sportive competenti.

Il Napoli conosce ufficialmente data e orario dell’ultima uscita nella Serie A 20252026. La formazione di Antonio Conte chiuderà il proprio campionato affrontando l’Udinese nell’ultimo turno della stagione. L’incontro andrà in scena domenica 25 maggio 2026 allo stadio “Diego Armando Maradona”, con fischio d’inizio previsto alle ore 18:00. Sarà l’atto conclusivo dell’annata degli azzurri davanti ai tifosi partenopei. Definito anche il palinsesto televisivo: la sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Di seguito il programma completo della prossima giornata di Serie A. PRIMAVERA NAPOLI- Domani ultima gara del 2015. Tornano Schiavi e Cioffi, ma sarà assente Otranto Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - UFFICIALE – Napoli, data e ora dell’ultima al Maradona contro l’Udinese

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