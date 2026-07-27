Un difensore per Max | il Napoli vuole Badiashile ecco l' offerta al Chelsea

Il Napoli ha presentato un'offerta al Chelsea per il difensore Badiashile, in vista di un possibile acquisto. La squadra azzurra sta valutando un reinvestimento nel settore difensivo, dopo l'infortunio di Buongiorno, che resterà fuori per circa cinque mesi. La decisione di tornare sul mercato è stata comunicata dal direttore sportivo in una conferenza stampa, sottolineando la disponibilità a intervenire in caso di necessità.

Lo aveva detto Manna, ds del Napoli, in conferenza stampa qualche giorno fa: in casa Napoli sarebbero stati pronti a tornare sul mercato nel caso in cui avessero reputato necessario sostituire Buongiorno, che sarà fermo ai box per i prossimi 5 mesi. Allegri ci ha pensato e ha capito di aver bisogno di un rinforzo in difesa, e così la dirigenza azzurra inizia a muoversi., Il ds azzurro Manna ha da poco presentato al Chelsea un'offerta per il difensore Benoit Badiashile, valutato dal Chelsea circa 15 milioni. Gli azzurri non vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo e punterebbero su un prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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