I reduci del ’68, ai quali appartengo, ritennero originariamente che il tifo sportivo rappresentasse una distrazione dai veri problemi del mondo. Ce lo confermava lo studio del latino: con il panem et circenses gli imperatori romani inducevano la plebe ad accettare qualunque cosa. I circenses erano gli spettacoli. Negli anni della contestazione, almeno in una parte della sinistra, seguire il calcio era considerato un sintomo di alienazione. L’attenzione doveva essere rivolta al Vietnam, alle disuguaglianze sociali, alle lotte operaie, alla scuola e all’università. L’ostilità culturale verso il tifo era molto radicata nella parte più “impegnata” del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avevano ragione i Romani: panem et circenses, ossia come il tifo ha sostituito la politica

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