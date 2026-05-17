Mara Maionchi ha raccontato a Verissimo di aver ricevuto diagnosi di una malattia grave dai medici, che l’avevano data per spacciata. Ha parlato anche del marito, di dieci anni più giovane, che ha contratto la stessa malattia, descrivendolo come più anziano di quanto fosse in realtà. La produttrice musicale ha menzionato le scappatelle del marito, affermando che lui aveva ragione, e ha spiegato di essere stata troppo impegnata con le figlie e il lavoro per pensare alle sue esigenze.

“Aveva ragione, ero così impegnata tra le bambine e il lavoro che figurati se andavo a pensare che Alberto aveva bisogno di un po’ di gentilezza. Ma chi se ne frega “. Mara Maionchi commenta in questo modo le “ scappatelle ” del marito Alberto Salerno durante l’intervista rilasciata a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin per la presentazione del libro “ Dove ho lasciato le chiavi”, la produttrice discografica di 85 anni ha ricostruito i passaggi principali della sua vita privata, riducendo a zero le formalità. Infatti, sulle infedeltà subite in passato e la gestione familiare, Maionchi chiarisce: “ Le donne fanno molte più cose degli uomini e sono molto più attente a quello che fanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I medici mi avevano dato per spacciata. Mio marito è 10 anni più giovane peggio per lui che l’ha presa vecchia. Le sue ‘scappatelle’? Aveva ragione”: così Mara Maionchi a Verissimo

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