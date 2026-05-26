calenda ha ragione ma viviamo il tempo in cui la ragione non basta per avere ragione

Negli anni Ottanta, la Coca Cola, già un prodotto affermato, introduce due nuove varianti del suo classico. La frase di Calenda sottolinea come, in un'epoca in cui la ragione può essere insufficiente, le innovazioni e le modifiche del prodotto siano ancora strategiche per mantenere il successo. La discussione evidenzia come, anche in settori consolidati, siano necessarie continue evoluzioni per rispondere alle mutate preferenze dei consumatori.

Negli anni Ottanta, la Coca Cola è già un classico, eppure s’inventa due variazioni sul prodotto che tutto il mondo consuma. Una ce la ricordiamo come il più clamoroso fallimento industriale di tutti i tempi: la New Coke. È il 1985, e la clientela di tutto il mondo rigetta il nuovo che avanza. Si torna alla ricetta classica, facendo della marcia indietro una forza: la chiameranno Classic Coke. Nel 1982, con un successo che forse è quello che poi li illuderà che i cambiamenti funzionino, la Coca Cola aveva però lanciato un’altra variazione, una che snaturava ancora di più il prodotto epperò ebbe un tale successo che più di quarant’anni dopo non è un inciampo storicizzato ma quel che molti consumano regolarmente: la Diet Coke. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Pina ma tu preoccupati di traslocare altrove non del nome del PD , a quello ci penserà il popolo della sinistra. Popolo della SINISTRA che ha scelto la SCHLEIN . Fattene una ragione , questo popolo non ti sceglierebbe mai, trasloca da Calenda. x.com

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