Kei Nishikori torna a salire sul podio dopo un anno di assenza, durante il torneo ATP 500 di Washington 2026. Nonostante l’umidità e le lunghe notti sul cemento, il tennista giapponese ha recuperato la forma, mettendo in mostra il suo colpo più preciso. La sua vittoria segna un ritorno importante nel circuito, dopo mesi di inattività. Nishikori ha dimostrato di non arrendersi facilmente, rispondendo con determinazione alle sfide sul campo.

Un campione testardo che non accetta tramonti facili: tra umidità, notti lunghe e il ronzio del cemento, Kei Nishikori rimette insieme i pezzi a Washington e fa risuonare di nuovo il suo colpo più pulito. È il gusto del ritorno, quando il corpo tiene e la testa non molla. Sulla costa Est l’estate ti abbraccia e non ti lascia. Il torneo storicamente noto come Citi Open, oggi ATP 500 di Washington, è questo: caldo, partite che scivolano oltre la mezzanotte, pubblico vicino al campo. Un posto dove il tennis non perdona distrazioni ma premia chi sa soffrire. Qui, Kei Nishikori ha ritrovato ritmo, mani veloci e quella calma che gli ha sempre dato un passo diverso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - ATP 500 Washington 2026: Il Ritorno Triunfale di Nishikori dopo un Anno di Assenza dal Podio

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