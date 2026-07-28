Nella giornata del torneo ATP 500 di Washington, Fritz e Nishikori hanno vinto i loro incontri, mentre Tiafoe è stato eliminato. Sul cemento della capitale statunitense, il match più atteso tra italiani vedeva Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4, affrontare Matteo Arnaldi.

Si è conclusa la giornata di incontri del torneo ATP 500 di Washington. Sul cemento della capitale statunitense, il match più atteso dagli appassionati italiani vedeva opposti Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4, e Matteo Arnaldi. La sfida si è però conclusa anzitempo a causa del ritiro del ligure per un problema fisico, sul punteggio di 6-0 3-1 in favore del toscano, che stacca così il pass per gli ottavi di finale. Nel prossimo turno, Musetti affronterà l’australiano Alexander Vukic (n.105 del ranking ATP), proveniente dalle qualificazioni. L’aussie ha superato con autorità lo statunitense Zachary Svajda (n.76 del mondo), imponendosi con un netto 6-3 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Washington 2026, vittorie di Fritz e Nishikori. Eliminato Tiafoe

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