Musetti verso il rientro dopo l’infortunio | sarà al torneo ATP 500 di Washington

Da sportface.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Musetti, attualmente numero 14 del ranking ATP, parteciperà al torneo ATP 500 di Washington che si svolgerà dal 25 luglio al 2 agosto. Il tennista italiano, reduce da un infortunio, è incluso nell’entry list ufficiale dell’evento. Si avvicina così il suo ritorno alle competizioni dopo il periodo di recupero.

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Il tennista azzurro, attuale numero 14 del ranking ATP, è presente nell’entry list del torneo americano in programma dal 25 luglio al 2 agosto. Lorenzo Musetti si avvicina al ritorno in campo. Il tennista azzurro sta completando il percorso di recupero dopo l’infortunio e risulta presente nell’entry list dell’ATP 500 di Washington, torneo in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. Il toscano, attualmente numero 14 del ranking ATP, è fermo a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata agli Internazionali di Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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