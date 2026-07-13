Il tennista azzurro, attuale numero 14 del ranking ATP, è presente nell’entry list del torneo americano in programma dal 25 luglio al 2 agosto. Lorenzo Musetti si avvicina al ritorno in campo. Il tennista azzurro sta completando il percorso di recupero dopo l’infortunio e risulta presente nell’entry list dell’ATP 500 di Washington, torneo in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. Il toscano, attualmente numero 14 del ranking ATP, è fermo a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata agli Internazionali di Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Musetti verso il rientro dopo l’infortunio: sarà al torneo ATP 500 di Washington

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