A sei persone, tutte della provincia di Foggia, è stata notificata dai carabinieri un'ordinanza cautelare con le accuse, contestate a vario titolo, di associazione per delinquere, furto aggravato, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. Due persone sono state condotte in carcere, una è ai domiciliari, un indagato è sottoposto all'obbligo di dimora, gli altri due hanno l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. La misura è stata emessa dal gip di Bari, su richiesta della Dda, dopo l'interrogatorio preventivo. Gli indagati sono ritenuti vicini all'organizzazione criminale con base a Cerignola, dedita agli assalti con tecnica paramilitare ai furgoni portavalori, in grado di procurarsi i mezzi (auto, armi da guerra, esplosivi) necessari al compimento delle rapine. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Assalti ai furgoni portavalori in Puglia, eseguite sei misure cautelari. La base operativa era a Cerignola

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Assalto al portavalori in Puglia, arrestati due membri della banda

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