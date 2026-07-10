Criminalità | Bari assalti armati a portavalori 7 misure cautelari**

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo sette misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver partecipato ad assalti armati a portavalori. Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni e arresti in diverse località. L'operazione segue un'indagine su una serie di colpi messi a segno negli ultimi mesi nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli assalti o sui soggetti coinvolti.

Bari, 10 lug. - (Adnkronos) - E' in corso, dalle prime ore della mattinata, l'esecuzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associativo. L'organizzazione criminale era formata da cerignolani ed era dedita agli assalti ai blindati.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Assalto Portavalori sulla Brindisi Lecce

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