Assalto a portavalori nel barese, sette misure cautelari a Cerignola

Notizia in breve

Sette persone sono state colpite da misure cautelari in relazione a due assalti a portavalori avvenuti in provincia di Bari. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno accertato che il gruppo coinvolto operava a Cerignola e si dedicava a rapine di questo tipo. Gli investigatori hanno raccolto prove che hanno portato all’emissione delle restrizioni. I dettagli sulle modalità delle rapine e le eventuali armi impiegate non sono stati comunicati.