Assalto a portavalori nel barese sette misure cautelari a Cerignola

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette persone sono state colpite da misure cautelari in relazione a due assalti a portavalori avvenuti in provincia di Bari. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno accertato che il gruppo coinvolto operava a Cerignola e si dedicava a rapine di questo tipo. Gli investigatori hanno raccolto prove che hanno portato all’emissione delle restrizioni. I dettagli sulle modalità delle rapine e le eventuali armi impiegate non sono stati comunicati.

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Sette misure cautelari per gli assalti ai portavalori in Puglia. I Carabinieri hanno scoperto l’esistenza di un gruppo specializzato in questo tipo di azioni criminali a Cerignola. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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