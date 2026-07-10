Assalto a portavalori nel barese sette misure cautelari a Cerignola
Sette persone sono state colpite da misure cautelari in relazione a due assalti a portavalori avvenuti in provincia di Bari. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno accertato che il gruppo coinvolto operava a Cerignola e si dedicava a rapine di questo tipo. Gli investigatori hanno raccolto prove che hanno portato all’emissione delle restrizioni. I dettagli sulle modalità delle rapine e le eventuali armi impiegate non sono stati comunicati.
Sette misure cautelari per gli assalti ai portavalori in Puglia. I Carabinieri hanno scoperto l’esistenza di un gruppo specializzato in questo tipo di azioni criminali a Cerignola. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Assalto a portavalori nel barese, sette misure cautelari a Cerignola
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