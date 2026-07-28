Nella mattinata odierna sono state applicate misure cautelari a sei carabinieri coinvolti in un'indagine antimafia e in atti legati a rapine a portavalori. Le operazioni si sono svolte nelle province di Bari e Foggia. L'inchiesta ha portato alla scoperta di presunte collusioni tra alcuni militari e organizzazioni criminali, con specifici riferimenti a un’attività di assistenza a gruppi criminali nelle regioni interessate.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, nelle provincie di Bari e Foggia, il Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari con il supporto dei comandi territorialmente competenti, ha dato esecuzione ad un ulteriore ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere”, nonché dei reati di “furto aggravato” e “portodetenzione illegale di arma comune da sparo” e “ricettazione” (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Assalti a portavalori, base a Cerignola: misure cautelari per altri sei Carabinieri, operazione antimafia

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Assalto a portavalori nel barese, sette misure cautelari a Cerignola

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