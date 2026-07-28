Asportata gigante cisti ovarica di 7 chili a una 16enne al Bambino Gesù | Tecnica innovativa dimessa dopo 4 giorni

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cisti ovarica di sette chili è stata rimossa da una ragazzina di 16 anni all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La massa, che occupava quasi tutto l’addome, è stata eliminata attraverso una tecnica innovativa. La giovane è stata dimessa dopo quattro giorni di ricovero.

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La cisti occupava quasi l'intero addome della giovane: pesava sette chili, è stata asportata dai medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BAMBINO GESÙ: ASPORTATA CISTI OVARICA GIGANTE IN UNA PAZIENTE DI 16 ANNI

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