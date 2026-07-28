Asportata gigante cisti ovarica di 7 chili a una 16enne al Bambino Gesù | Tecnica innovativa dimessa dopo 4 giorni
Una cisti ovarica di sette chili è stata rimossa da una ragazzina di 16 anni all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La massa, che occupava quasi tutto l’addome, è stata eliminata attraverso una tecnica innovativa. La giovane è stata dimessa dopo quattro giorni di ricovero.
La cisti occupava quasi l'intero addome della giovane: pesava sette chili, è stata asportata dai medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
BAMBINO GESÙ: ASPORTATA CISTI OVARICA GIGANTE IN UNA PAZIENTE DI 16 ANNI
Notizie e thread social correlati
Bambino Gesù, asportata cisti ovarica di 7 chili a una 16enne. Nella sede di Palidoro l'innovativa tecnica tra chirurgia tradizionale e mininvasivaUn'operazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha rimosso una cisti ovarica di 7 chili e 33 centimetri di diametro da una ragazza di 16 anni.
Intervento eccezionale al Bambino Gesù: cisti ovarica gigante di 7 chili asportata a una ragazza di 16 anniUna ragazza di 16 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico al Bambino Gesù per rimuovere una cisti ovarica di 33 centimetri e 7 chili di...
Temi più discussi: Asportata cisti ovarica gigante di 7 kg a una 16enne, occupava quasi tutto l’addome; Marito Roccella, continuano le ricerche nel lago di Vico: anche topografi in campo; Johnson & Johnson offre 5,5 miliardi di dollari per risolvere le cause sul talco; Acqua sempre disponibile e attenzione a superfici calde, 5 consigli per proteggere cani e gatti in estate.
Intervento eccezionale al Bambino Gesù: cisti ovarica gigante di 7 chili asportata a una ragazza di 16 anni https://gazzettadelsud.it/?p=2244121 facebook
Asportata cisti ovarica gigante in una paziente di 16 anni Del peso di 7 chili, occupava quasi interamente l'addome. L'intervento è stato realizzato con un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mininvasiva: ospedalebambinogesu.it/asportata-cist… x.com
Bambino Gesù, cisti ovarica gigante di 7 chili asportata a una ragazza di 16 anniUna cisti ovarica gigante, del peso di 7 chili e delle dimensioni di 33 centimetri contenente oltre 6 litri di liquido, che occupava quasi l'intero addome di una ragazza di 16 anni, è stata asportata ... ansa.it
Asportata gigante cisti ovarica di 7 chili a una 16enne al Bambino Gesù: Tecnica innovativa, dimessa dopo 4 giorniLa cisti occupava quasi l'intero addome della giovane: pesava sette chili, è stata asportata dai medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ... fanpage.it