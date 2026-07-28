Intervento eccezionale al Bambino Gesù | cisti ovarica gigante di 7 chili asportata a una ragazza di 16 anni

Una ragazza di 16 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico al Bambino Gesù per rimuovere una cisti ovarica di 33 centimetri e 7 chili di peso. La massa, contenente più di 6 litri di liquido, aveva occupato gran parte dell’addome. L’operazione, durata diverse ore, è stata condotta in modo da preservare l’organo riproduttivo e garantire la stabilità della paziente.

Una cisti ovarica gigante, del peso di 7 chili e delle dimensioni di 33 centimetri contenente oltre 6 litri di liquido, che occupava quasi l'intero addome di una ragazza di 16 anni, è stata asportata con successo all' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nella sede di Palidoro dall'équipe di Chirurgia Andrologica utilizzando un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mininvasiva. La procedura ha consentito di rimuovere completamente la massa – un tumore benigno dell'ovaio – evitando la dispersione del suo contenuto nell'addome, di preservare il tessuto ovarico sano, di ridurre al minimo l'invasività e di minimizzare l'impatto estetico dell'intervento. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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