Bambino Gesù asportata cisti ovarica di 7 chili a una 16enne Nella sede di Palidoro l' innovativa tecnica tra chirurgia tradizionale e mininvasiva
Un'operazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha rimosso una cisti ovarica di 7 chili e 33 centimetri di diametro da una ragazza di 16 anni. La cisti occupava quasi tutto l’addome e il intervento è stato effettuato utilizzando una tecnica che combina elementi di chirurgia tradizionale e mininvasiva. L’intervento si è svolto nella sede di Palidoro e si è concluso con successo.
Una cisti ovarica gigante, del peso di 7 chili e delle dimensioni di 33 centimetri, che occupava quasi interamente l'addome di una ragazza di 16 anni, è stata asportata con successo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'eccezionale intervento è stato eseguito nella sede di Palidoro dall'équipe di Chirurgia Andrologica utilizzando un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mininvasiva. La procedura ha consentito di rimuovere completamente la massa evitando la dispersione del suo contenuto nell'addome, di preservare il tessuto ovarico sano, di ridurre al minimo l'invasività e di minimizzare l'impatto estetico dell'intervento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
BAMBINO GESÙ: ASPORTATA CISTI OVARICA GIGANTE IN UNA PAZIENTE DI 16 ANNI
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