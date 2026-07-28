Bambino Gesù asportata cisti ovarica di 7 chili a una 16enne Nella sede di Palidoro l' innovativa tecnica tra chirurgia tradizionale e mininvasiva

Notizia in breve

Un'operazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha rimosso una cisti ovarica di 7 chili e 33 centimetri di diametro da una ragazza di 16 anni. La cisti occupava quasi tutto l’addome e il intervento è stato effettuato utilizzando una tecnica che combina elementi di chirurgia tradizionale e mininvasiva. L’intervento si è svolto nella sede di Palidoro e si è concluso con successo.