Ascolti tv lunedì 27 luglio | Il giovane Montalbano Temptation Island Filorosso Zona bianca

Lunedì 27 luglio 2026, su Rai 1 è stato trasmesso “Il giovane Montalbano”, che ha ottenuto gli ascolti più alti della serata. Altre trasmissioni in onda sono state “Temptation Island”, “Filorosso” e “Zona bianca”. I dati di ascolto e lo share sono stati raccolti dall’azienda di rilevazione, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici.

Ascolti tv lunedì 27 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation Island. Su Italia 1 I predoni. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 27 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 27 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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