Ascolti tv ieri lunedì 20 luglio chi ha vinto tra Temptation Island Il giovane Montalbano e Filorosso

I dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio, mostrano che Temptation Island ha ottenuto 2,1 milioni di spettatori, Il giovane Montalbano 4,3 milioni, e Filorosso 1,2 milioni. La Rai non ha vinto la sfida degli ascolti, con il film del Commissario Montalbano che supera gli altri programmi. Temptation Island si ferma a circa 600 mila spettatori in meno rispetto alla fiction. Filorosso registra il risultato più basso tra i tre.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 20 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Cash Out 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Zona Bianca (Rete 4), La Caduta (La7), Ritorno in paradiso (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Men in Black 3 (Tv8) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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