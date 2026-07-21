Ascolti tv ieri lunedì 20 luglio chi ha vinto tra Temptation Island Il giovane Montalbano e Filorosso
I dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio, mostrano che Temptation Island ha ottenuto 2,1 milioni di spettatori, Il giovane Montalbano 4,3 milioni, e Filorosso 1,2 milioni. La Rai non ha vinto la sfida degli ascolti, con il film del Commissario Montalbano che supera gli altri programmi. Temptation Island si ferma a circa 600 mila spettatori in meno rispetto alla fiction. Filorosso registra il risultato più basso tra i tre.
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 20 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Cash Out 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Zona Bianca (Rete 4), La Caduta (La7), Ritorno in paradiso (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Men in Black 3 (Tv8) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario
Notizie e thread social correlati
Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Partita del Cuore e FilorossoI dati Auditel del 13 luglio mostrano che Temptation Island ha ottenuto 2,3 milioni di spettatori, Partita del Cuore 1,8 milioni e Filorosso 900 mila.
Ascolti tv ieri sera, lunedì 20 luglio 2026, da Temptation Island con i suoi colpi di scena a Il giovane MontalbanoI dati Auditel di ieri sera mostrano un incremento degli ascolti per il programma di intrattenimento con tentazioni e drammi, mentre una serie...
Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Partita del Cuore e Filorosso; Ascolti tv ieri (13 luglio): Temptation Island senza rivali, Max Giusti non preoccupa Pino Insegno; Ascolti TV ieri 13 luglio: ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share, La partita del cuore si ferma al 12.4%; Ascolti tv, 13 luglio: 'Temptation Island' conquista il prime time con il 30,31% di share.
#AscoltiTV #TotalAudience | Lunedì 13 Luglio 2026. Temptation Island (+276K) sfonda il muro dei 4 milioni Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Gli ascolti TV di ieri, lunedì 13 luglio. In prima serata la sfida tra Temptation Island 2026 e l'evento benefico di Rai1 La partita del cuore. facebook
perché è impossibile vedere Temptation Island? reddit
Ascolti tv lunedì 20 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island 2026Ascolti tv 20 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti tv di ieri 20 luglio: Temptation Island inarrivabile (31.1%), debutto tiepido per l’Eredità Summer (18.1%)Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Con la fine dei Mondiali di Calcio la tv è tornata alla normalità e il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione e fiction e tanto ... fanpage.it