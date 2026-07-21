Ascolti tv lunedì 20 luglio | Il giovane Montalbano Temptation Island 2026

Ascolti tv lunedì 20 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Debito di sangue. Su Canale 5 Temptation Island 2026. Su Italia 1 Cash Out 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 20 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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