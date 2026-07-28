Nella serata di ieri, lunedì 27 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa 2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share dalle 21:49 alle 23:49. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.390.000 spettatori con uno share del 34% dalle 21:39 alle 00:30. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 I predoni incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Lenin – Cronaca di un Mistero raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Karate Kid – Per vincere domani ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 27 Luglio 2026. Temptation da record (34%), Il Giovane Montalbano in replica al 14.3%

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