Ascolti TV ieri lunedì 27 luglio 2026 | da Temptation Island a Il Giovane Montalbano da La Ruota della Fortuna a L' Eredità Summer

Ieri sera, lunedì 27 luglio 2026, sono andate in onda diverse trasmissioni televisive. Su Rai 1 è tornata la fiction Il Giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è stato trasmesso Temptation Island con falò di confronto e nuovi colpi di scena. Inoltre, sono stati trasmessi programmi come La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer. Gli ascolti hanno registrato una competizione tra questi format di generi diversi.

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 27 luglio 2026, vedono lo scontro tra fiction, reality, film cult e programmi di approfondimento. Su Rai 1 è tornato Il Giovane Montalbano, mentre Canale 5 ha puntato su Temptation Island, tra falò di confronto e nuovi colpi di scena. Spazio anche al cinema con Karate Kid - Per vincere domani su TV8 e I Predoni con Bruce Willis su Italia 1. Ascolti tv ieri sera, lunedì 27 luglio 2026 Articolo in aggiornamento. I dati sugli ascolti TV escono dopo le ore 10 del mattino. Rai 1 (21.30): Il Giovane Montalbano Rai 2 (21.20): Ritorno in Paradiso Rai 3 (21.15): Filorosso Rete 4 (21.30): Gold Run - L'oro di Hitler Canale 5 (21. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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