Ascolti tv 20 luglio 2026 | Il giovane Montalbano Temptation Island L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella serata del 20 luglio 2026, Rai 1 e Canale 5 si sono sfidate con “Il giovane Montalbano” e “Temptation Island”. I dati Auditel della prima serata indicano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori. “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna” sono stati trasmessi in altri orari, mentre “L’Eredità Summer” ha proposto il consueto quiz mattutino. I numeri ufficiali mostrano la differenza di audience tra i due programmi principali della serata.

Ascolti tv 20 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Il giovane Montalbano ” contro il “ Temptation Island “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Temptation Island – Auditel ieri sera, 20 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto? Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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