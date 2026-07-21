ASCOLTI TV 20 LUGLIO 2026 | TEMPTATION ISLAND SVETTA 31,1% IL GIOVANE MONTALBANO 15,1% LA RUOTA 27,3% VS L’EREDITÀ SUMMER 18,1%

Notizia in breve

Il 20 luglio 2026, Temptation Island ha registrato il 31,1% di share, risultando il programma più visto. Il giovane Montalbano ha ottenuto il 15,1%, mentre La ruota ha raggiunto il 27,3%. L’Eredità Summer ha totalizzato il 18,1%. Tra i programmi in daytime, Rai 24H ha avuto il 33,55% e Mediaset 24H il 42,80%. UnoMattina News ha segnato il 16%.