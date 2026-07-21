ASCOLTI TV 20 LUGLIO 2026 | TEMPTATION ISLAND SVETTA 31,1% IL GIOVANE MONTALBANO 15,1% LA RUOTA 27,3% VS L’EREDITÀ SUMMER 18,1%
Il 20 luglio 2026, Temptation Island ha registrato il 31,1% di share, risultando il programma più visto. Il giovane Montalbano ha ottenuto il 15,1%, mentre La ruota ha raggiunto il 27,3%. L’Eredità Summer ha totalizzato il 18,1%. Tra i programmi in daytime, Rai 24H ha avuto il 33,55% e Mediaset 24H il 42,80%. UnoMattina News ha segnato il 16%.
ASCOLTI TV 20 LUGLIO 2026 • LUNEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – 2368 33.55 PT – 5058 31.45 M E D I A S E T 24H – 3021 42.80 PT – 7415 46.10 UnoMattina News – 298 16.40 + 570 18.50 Tg1 – 1029 24.50 UnoMattina – 860 20.80 Italia AR – 969 17.80 Camper Osteria Italia – 1211 18.70+ 1850 19.77 Tg1 + Economia – 3238 27.50 + 2599 22.80 Capri 2 – 1114 11.90 Tg1 – 917 11.70 Vita in Diretta Start – 1171 15.20 Pres. Vita in Diretta – 1597 21.00 Vita in Diretta (17:39) – 1749 21.70 Reazione a Catena – 2288 24.02 Reazione a Catena – 3101 25.73 Tg1 – 3361 23.80 L’Eredità Summer (20:45-21:45) – 2946 18.07 Il Giovane Montalbano (21:49-23:58) – 2059 15.08 Il Giovane Montalbano – 2071 14. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Ascolti TV del 1 luglio Temptation Island e Mondiali a confronto
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