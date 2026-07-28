Ieri sera, la trasmissione Temptation Island ha registrato il 34% di share, dominando gli ascolti televisivi. A Capri, un conduttore si è commosso ricevendo un premio dedicato al padre, mentre un cantante ha espresso il desiderio di partecipare a Sanremo nel 2027. La Rai è ancora senza una decisione definitiva per il programma successivo a quello condotto dall’attuale conduttrice di un programma di approfondimento, che rimane in attesa di una scelta. Un politico ha commentato su un caso giudiziario, affermando che chi commette un reato non può ricevere risarcimenti.

Stefano De Martino si commuove a Capri: il premio dedicato al padre Enrico emoziona il pubblico. E Carlo Amleto sogna Sanremo 2027 Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Chiara Ferragni sul Lago di Como con José Hernandez e i figli: mentre lei sorride, Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Il reality di Canale 5 travolge la concorrenza, mentre Il Giovane Montalbano si difende su Rai 1 con ottimi numeri in replica La sfida degli ascolti TV di lunedì 27 luglio 2026 premia ancora una volta Temptation Island, che si conferma il programma più visto della giornata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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© Lawebstar.it - Ascolti TV ieri, 27 luglio 2026: Temptation Island domina la serata con un record del 34% di share

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Temptation Island domina gli ascolti del 13 luglio

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