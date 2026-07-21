Lunedì sera, il programma di reality ha ottenuto gli ascolti più alti, dominando la prima serata. La finale dei Mondiali, andata in onda la sera precedente, ha invece catturato l’attenzione, con un grande seguito. Su altre reti, un film e programmi di approfondimento hanno raccolto numeri più bassi, mentre la rete pubblica non ha ancora annunciato la scelta per il dopo conduttore di un noto programma di inchieste.

Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Il reality di Canale 5 supera il 31% di share e stacca nettamente la concorrenza. Buoni risultati anche per Il Giovane Montalbano su Rai 1. Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio 2026 hanno confermato ancora una volta il successo di Temptation Island, che si è imposto come programma più visto della prima serata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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© Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 20 luglio 2026: Temptation Island domina la prima serata

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Il finale esplosivo di Temptation Island su Canale 5

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