Ascolti TV ieri 13 luglio | ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share La partita del cuore si ferma al 12.4%

Notizia in breve

Ieri sera, Temptation Island su Canale5 ha raggiunto il 30,3% di share, superando La Partita del Cuore che si è fermata al 12,4% su Rai1. La trasmissione ha conquistato il pubblico in prima serata, mentre il match benefico si è concluso con una percentuale molto inferiore. In access prime time, si sono sfidate le trasmissioni di gioco Affari tuoi e La ruota della fortuna.