Ascolti TV ieri 13 luglio | ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share La partita del cuore si ferma al 12.4%
Ieri sera, Temptation Island su Canale5 ha raggiunto il 30,3% di share, superando La Partita del Cuore che si è fermata al 12,4% su Rai1. La trasmissione ha conquistato il pubblico in prima serata, mentre il match benefico si è concluso con una percentuale molto inferiore. In access prime time, si sono sfidate le trasmissioni di gioco Affari tuoi e La ruota della fortuna.
La nuova puntata di Temptation Island trasmessa da Canale5 domina gli ascolti e batte l'evento benefico della Partita del Cuore proposto da Rai1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Gerry Scotti batte Stefano De Martino. I dati Auditel di ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ascolti TV | Lunedì 13 Luglio 2026. Temptation Island domina (30.3%), La Partita del Cuore non va oltre il 12.4%Lunedì 13 luglio 2026, Temptation Island su Canale 5 ha ottenuto il 30,3% di share, con circa 4,5 milioni di spettatori.
ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026: 3.7 MLN PER TEMPTATION ISLAND (30,3%), LA PARTITA DEL CUORE (12,4%), TORNA THE WALL (17,9%)Il 13 luglio 2026, la serata televisiva ha visto Temptation Island raggiungere 3,7 milioni di spettatori con il 30,3% di share.
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