Ascoli campagna abbonamenti da record Oltre ogni aspettativa | toccata quota 8.582

La seconda fase della campagna abbonamenti si è conclusa ieri alle 16, raggiungendo 8.582 tessere sottoscritte. Questo risultato supera le aspettative e rappresenta un incremento rispetto alle fasi precedenti. La campagna continuerà con una terza e ultima fase, che potrebbe portare a ulteriori sottoscrizioni.

Ascoli oltre ogni aspettativa. La seconda fase della campagna abbonamenti, terminata ieri alle ore 16, si è chiusa con la bellezza di 8.582 tessere. Ora questo numero potrà essere incrementato nella terza e ultima fase. Un dato pazzesco che conferma il grande entusiasmo che continua ad alimentare la passione di una piazza capace di nutrirsi quasi esclusivamente di pane e calcio sette giorni su sette. La stagione del Picchio è decollata domenica a Rieti quando sugli spalti dello stadio Scopigno c’erano oltre mille tifosi a sostenere la squadra nel corso del test probante disputato contro il forte Frosinone e perso soltanto 1-0 con l’ottima prova messa in campo dai bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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