Lunedì, la campagna abbonamenti dell’Ascoli ha raggiunto quota 7.640, avvicinandosi al record storico di 8.000. La campagna, intitolata ‘Non sarà un’avventura’, continua a registrare numeri elevati, segnando un progresso rispetto alle settimane precedenti. Finora, non sono stati segnalati problemi o sospensioni nel processo di sottoscrizione. La società non ha comunicato variazioni o modifiche alle modalità di acquisto degli abbonamenti.

L’Ascoli viaggia spedito verso il miglior risultato di sempre. Nella giornata di ieri la campagna abbonamenti ‘Non sarà un’avventura’ ha fatto registrare altri importanti passi avanti verso quel record di 8.050 tessere che ormai è praticamente a portata di mano. Nel tardo pomeriggio, il dato ufficiale emesso alle ore 19 parlava della bellezza di 7.640 abbonati. Un numero pazzesco che ha sancito per il terzo giorno consecutivo la commovente risposta di una piazza pronta a stringersi attorno ai propri beniamini, per sostenere la propria squadra del cuore nel corso di tutto il cammino casalingo, oltre che in trasferta, del Picchio, nella sua 28esima partecipazione in Serie B (l’anno scorso furono 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, abbonamenti a gonfie vele. Quota 7.640: il record è a un passo

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